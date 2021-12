POL-SN: Fahrkartenkontrolle löst Polizeieinsatz aus

Schwerin (ots) -



Am 27.12.2021 gegen 17:45 Uhr wurde ein 49-jähriger Deutscher in der Straßenbahn nach seinen Fahrkarten kontrolliert. Aufgrund fehlender Beförderungsscheine für seinen Hund und sein mitgeführtes Fahrrad wurde dieser von den Fahrkartenkontrolleuren an der Haltestelle Robert-Beltz-Straße der Straßenbahn verwiesen.



Nach Angaben der Kontrolleure habe der 49-Jährige diese mittels Reizgas angegriffen woraufhin sie den Tatverdächtigen zu Boden brachten.

Die geschädigten Kontrolleure erlitten Reizungen und wurden zur medizinischen Versorgung ins Klinikum verbracht.



Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 bzw. -1560 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell