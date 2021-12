POL-SN: Polizei sucht 14-jähriges Mädchen

Schwerin (ots) -



Die Polizei Schwerin bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer 14-jährigen vermissten Jugendlichen.



Die 14-Jährige verließ das Helios Klinikum Schwerin in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass sich die Vermisste auf den Weg nach Hamburg gemacht haben könnte. Ein Aufenthalt in Schwerin oder einer anderen Stadt kann nicht ausgeschlossen werden.



Weitere Informationen finden Sie hier: https://fcld.ly/vermisst2812



Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 bzw. -1560 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de, sowie jeder anderen Dienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell