Polizei sucht 14-jähriges Mädchen

Details anzeigen Vermisstes Mädchen Vermisstes Mädchen

Die Polizei Schwerin bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer 14-jährigen vermissten Jugendlichen.

Die 14-Jährige Leonie Christener verließ am 26.12.2021 gegen 18:15 Uhr das Helios Klinikum Schwerin in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass sich die Vermisste auf den Weg nach Hamburg gemacht haben könnte. Ein Aufenthalt in Schwerin oder einer anderen Stadt kann nicht ausgeschlossen werden.

Leonie Chrisener ist 1,62 cm groß, schlank, hat blonde schulterlange Haare, trägt eine schwarze Jacke und eine schwarze Jogginghose.

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 bzw. -1560 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de, sowie jeder anderen Dienststelle entgegen.