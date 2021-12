POL-LWL: Autofahrerin bei Glätteunfall verletzt

Boizenburg (ots) -



Bei einem Glätteunfall ist am frühen Dienstagmorgen in Boizenburg eine 36-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Die Frau war gegen 04:30 Uhr in der Reichenstraße mit ihrem PKW von der Straße angekommen und zunächst leicht mit einem parkenden Auto kollidiert. In weiterer Folge prallte sie mit ihrem Wagen frontal gegen einen Baum. Die deutsche Fahrerin wurden anschließend medizinisch behandelt. Der bei diesem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 10.000 Euro geschätzt.



