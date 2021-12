POL-NB: 500kg Kupferkabel von Solarpark 17091 Röckwitz entwendet

Neubrandenburg (ots) -



Im Zeitraum vom 22.12.2021, 16:00 Uhr bis 27.12.2021, 08:50 Uhr kam es von einer Baustelle für Solaranlagen bei 17091 Röckwitz zum Diebstahl von Kupferkabeln.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum umfriedeten Gelände eines Solarparks im Bereich der Ringstraße und entwendeten circa 500 kg Kupferkabel, die sich als Restverschnitt auf dem Gelände befanden. Der Schaden beläuft sich auf circa 2000EUR.



Die weiteren Ermittlungen wegen des Diebstahls führt die Kriminalpolizei Malchin. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat auffällige Beobachtungen gemacht haben, richten diese bitte an die Polizei in Malchin unter 03994-231-224, oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.



