POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am 27.12.2021 gegen 14.45 Uhr kam es an der Kreuzung Salvador-Allende-Str. / Robert-Koch-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 23-jähriger deutscher Fahrzeugführer befuhr die S.-Allende-Straße in Richtung Carlshöhe und wollte nach links in die Robert-Koch-Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen 34-jährigen deutschen Fahrzeugführer, welcher die S.-Allende-Straße in Richtung Woldegker-Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden PKW. Der Unfallverursacher verletzte sich dabei leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 13000 Euro.



