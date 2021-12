POL-HRO: Manipulierte Geldautomaten im Landkreis Ludwigslust: Warnhinweis

Hagenow/Parchim (ots) -



An zwei Geldautomaten der Postbank ist in den vergangenen Tagen Manipulationstechnik festgestellt worden. Sowohl in Hagenow in der Grubenstraße, als auch in Parchim in der Ludwigsluster Straße konnten Mitarbeiter Vorrichtungen feststellen, die dazu geeignet sind, Daten der Bankkarten beim Geldabheben auszulesen.



Ob tatsächlich Daten von der Technik in Täterhände gekommen sind, ist derzeit unklar. Entsprechend ist die Schadenshöhe noch unbekannt.

Mittels der ausgelesenen Daten werden Kartenfälschungen angefertigt und an Geldautomaten im außereuropäischen Ausland für Barverfügungen eingesetzt.



Die Technik konnte durch die Polizei sichergestellt und auf Spuren untersucht werden. Die Ermittlungen hat das Fachkommissariat 5 der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin übernommen.



Seit wann die Geldautomaten manipuliert waren, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Denkbar sind mehrere Tage, ca. seit dem 18. Dezember 2021. Personen, die einen der Automaten in diesem Zeitraum genutzt haben, sollten in den kommenden Wochen ihre Kontoauszüge auf Abbuchungen aus dem Ausland verstärkt prüfen.



Weitere Informationen und Tipps gegen Skimming gibt es unter



https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-an-geldautomaten/



