POL-NB: Einbruchsdiebstahl in ein Hotel in Ludorf - zwei Tatverdächtige festgestellt

Am 24.12.2021 um 02:45 Uhr kam es in einem Hotel in Ludorf zu einem Einbruchsdiebstahl.



Der Hausmeister wurde per Alarmauslösung zu dem Einbruch verständigt und informierte die Polizei. Nach Sichtung der Überwachungskameras konnten zwei Personen bei der Tat beobachtet werden.



Mit der erlangten Personenbeschreibung aus den Videoaufzeichnungen konnten die eingesetzten Polizeibeamten während der Anfahrt zum Einsatzort zwei männliche Personen ( 19 und 26 Jahre) feststellen, welche mit zwei Fahrrädern und einem Anhänger im Stadtgebiet Röbel unterwegs waren, auf welchem sich große Mengen an Lebensmitteln befanden.



Der 26-Jährige deutscher Staatsangehörigkeit steht im Verdacht bereits Anfang Dezember bei einem Einbruchsdiebstahl beteiligt gewesen zu sein. Bei ihm wurde unter anderem ein Schlüssel aufgefunden, bei welchem es sich vermutlich um den zuvor entwendeten Generalschlüssel des oben genannten Hotels handelt.



Nach bisherigem Erkenntnisstand verschafften sich die zwei Tatverdächtigen unberechtigt mittels Schlüssel Zugang zu den Räumlichkeiten des Hotels und entwendeten diverse Lebensmittel und Getränke. Eine Höhe des Stehlschadens kann derzeit noch nicht benannt werden. Danach entfernten sie sich in unbekannte Richtung vom Tatort.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg übernahm am Tatort die Spurensuche und -sicherung. Die weiteren Ermittlungen führen Beamte der Kriminalpolizei Röbel. Zeugen, die andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Röbel unter 039931-848-224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de



