POL-HST: Falschfahrerin an Heiligtag auf der B 96

Am 24.12.2021 gingen gegen 11:15 Uhr bei der Polizei etliche Notrufe ein, die ein Fahrzeug meldeten, welches die vierspurige Bundesstraße 96 entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr.



Umgehend machten sich mehrere Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Stralsund und des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Grimmen auf den Weg, um die Falschfahrerin zu stoppen. Das Fahrzeug, ein Pkw Nissan, konnte beim Verlassen der B 96, an der Ausfahrt "Stralsund Feldstraße" festgestellt und gestoppt werden.



Die Fahrzeugführerin, eine 81-jährige Deutsche, fuhr nach ersten Erkenntnissen an der Anschlussstelle "Andershof" zunächst richtig auf die B96. Kurz hinter der Anschlussstelle Brandshagen änderte sie jedoch ihre Fahrtrichtung, nachdem das Navigationsgerät sie bat zu wenden.



Zum Zeitpunkt des Falschbefahrens herrschte ein starker Verkehr zwischen den Anschlussstellen Andershof und Brandshagen. Auf den 17 Kilometern, die die 81-Jährige auf der falschen Fahrbahn zurücklegte, mussten ihr mehrere Verkehrsteilnehmer ausweichen. Glücklicherweise konnten aber alle rechtzeitig reagieren, sodass es zu keinem Unfall kam.



Der Führerschein der 81-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen sie aufgenommen.



