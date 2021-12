POL-LWL: Autos stießen auf Straßenkreuzung zusammen - drei Leichtverletzte

Karrenzin (ots) -



Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Straßenkreuzung zwischen Wulfsahl und Karrenzin sind am Samstagvormittag drei Personen leicht verletzt worden. Infolge des Zusammenstoßes kam einer der beiden PKW von der Straße ab und wurde in einen mit Wasser gefüllten Graben geschleudert. Die beiden Insassen - der 37-jährige deutsche Fahrer und ein vierjähriger Junge - mussten anschließend durch die Feuerwehr aus dem Unfallauto befreit werden. Das Kind wurde anschließend vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei vermutet derzeit, dass der Fahrer des anderen Autos, der ebenfalls leicht verletzt wurde, die Vorfahrt nicht gewährt hat. Der bei diesem Verkehrsunfall entstandene Gesamtschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 30.000 Euro belaufen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.



