POL-LWL: Drei Leichtverletzte bei Zusammenstoß zweier PKW

Beim Zusammenstoß zweier Autos sind am Sonntagnachmittag in Sternberg drei Autoinsassen leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf dem Mecklenburgring. Ein 33-jähriger deutscher Autofahrer soll ersten Erkenntnissen zufolge aus noch ungeklärter Ursache mit seinem PKW plötzlich in den Gegenverkehr geraten sein. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die gleichaltrige Beifahrerin des entgegenkommenden Autos ist anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf über 30.000 Euro beziffert.



