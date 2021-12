POL-LWL: Brennende Kerze offensichtlich Ursache für Wohnzimmerbrand

Marnitz (ots) -



Eine brennende Kerze hat am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages offensichtlich einen Wohnzimmerbrand in Marnitz verursacht. Verletzt wurde dabei niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine zeitweilig unbeaufsichtigte Kerze auf dem Fensterbrett des Wohnzimmers offenbar eine Gardine in Brand gesetzt. Zwei Bewohnerinnen des Hauses versuchten zunächst, das Feuer zu löschen. Der Löschversuch blieb erfolglos, sodass die Feuerwehr alarmiert wurde, die wenig später eintraf. Zwischenzeitlich hatten die beiden Frauen die Bewohner der benachbarten Doppelhaushälfte informiert. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die restlichen Räume des Hauses verhindern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung auf.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell