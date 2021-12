POL-NB: Hakenkreuzsymbol in Ribnitz-Damgarten gesprüht- ein Tatverdächtiger ermittelt

PR Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am Sonntagnachmittag gegen 15:09 Uhr wurden im Bereich des

Marktplatzes in Ribnitz-Damgarten mehrere Graffitis festgestellt.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen war eine Gruppe von 9 Personen

im Bereich des Marktplatzes fußläufig unterwegs. Auf Höhe der

Skulpturen "Bernsteinfischer" wurden durch einen 20-jährigen

Tatverdächtigen mehrere Skulpturen mit schwarzer Farbe besprüht. An

einer Skulptur (Fischer) wurde im Bereich der Brust ein Hakenkreuz

(20cm x 20cm) und im Gesicht ein Zweifingerbart gesprüht. Auf die

vierte Skulptur wurde über beide Augen eine Art Augenbinde

angebracht.Die Personengruppe und der Tatverdächtige Deutsche konnte

durch die Polizeibeamten vor Ort gestellt werden. Der Gesamtschaden

wird auf ca.300 Euro geschätzt.

Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam

hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen

verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter Telefon 03821 8750, die

Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder

aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg







