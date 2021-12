Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person, LK VG

Am 26.12.2021 verließ der Herr Pohl, Andreas gegen 11:00 Uhr fußläufig die Einrichtung "Haus Umkehr“ in Gahlkow. Die Abgangsrichtung ist nicht bekannt. In vergangenen Fällen konnte der 51-jährige Deutsche im Bereich Ludwigsburg/ Lubmin angetroffen werden. Der Vermisste ist stark dement und orientierungslos. Weiterhin trägt er kein Handy oder Geld bei sich. Ein Lichtbild der Vermissten ist derzeit nicht verfügbar.

Personenbeschreibung: 1, 80 m bis 1,85 m groß; scheinbares Alter: 60 Jahre grau-blondes Haar

Kleidung: dunkelblaue Jacke, grüne Tarnhose, schwarze Halbschuhe, keine Mütze, keine Handschuhe, die Person trägt einen nicht näher beschriebenen Rucksack bei sich und macht einen ungepflegten Eindruck.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche. Hinweise nimmt die Polizei Wolgast unter Tel. 03836/2520 oder jede andere Dienststelle entgegen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg