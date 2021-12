POL-HRO: Hausbewohner stoßen auf Einbrecher

Rostock (ots) -



Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr kehrten Bewohner eines Einfamilienhauses in Stadtteil Evershagen-Süd in ihr Haus zurück. Bereits bei Betreten des Grundstücks fiel ihnen die offene Garage auf, die beim Verlassen des Grundstücks geschlossen war.



Beim Betreten des Hauses stießen sie auf drei unbekannte Personen, die sich darin zu schaffen machten. Es entwickelte sich ein Handgemenge bei dem das Eigentümerpaar leicht verletzt wurde. Letztendlich gelang es mit Hilfe aus der Nachbarschaft einen der Einbrecher noch auf dem Grundstück festzusetzen und dann der Polizei zu übergeben.



Die Fahndung nach den beiden geflohenen Tätern verlief erfolglos. Der Kriminaldauerdienst Rostock führte kriminaltechnische Untersuchungen am Tatort durch. Dabei wurden Schäden in Höhe von ca. 1000 Euro festgestellt.



Der 49jährige Tatverdächtige georgischer Herkunft wurde am Sonntagvormittag einem Richter am Amtsgericht Rostock vorgeführt, der Haftbefehl erlassen hat.



