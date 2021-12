POL-NB: Verkehrsunfall mit einem Wasserbüffel

PR Sassnitz (ots) -



In den Abendstunden des 25.12.2021 (19:40)ging bei der

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Hinweis

über einen Verkehrsunfall mit einem Wasserbüffel ein.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein Linienbus der VVR

die Landstr. 29 von Mukran in Richtung Prora.Hauf Höhe der Wohnmobil-

Oase Rügen gab es plötzlich einen Zusammenstoß mit einem entlaufenen

ausgewachsenen Wasserbüffel.Der Linienbus befand sich auf Leerfahrt,

so dass keine Insassen verletzt wurden. Der von der Insel Rügen

stammende 48-jährige deutsche Fahrer blieb unverletzt. Das Tier

erlitt hingegen schwere Verletzungen, weshalb es im Anschluss durch

die Dienstwaffe eines Beamten von seinen Leiden erlöst werden musste.

Der Tierhalter des Zuchtbetriebes wurde zum Verkehrsunfall

informiert. Er sorgte auch für die Abholung des Tieres. Der Bus

konnte seine Fahrt fortsetzen.Der entstandene Gesamtsachschaden wird

auf rund 10.000 Euro geschätzt.





Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg







