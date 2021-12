POL-NB: Brand eines Holzanbaues eine Einfamilienhauses in 17139 Malchin

Malchin (ots) -



Am 25.12.2021 gegen 07:15 Uhr stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevieres Malchin in der Fabrikstraße in 17139 Malchin den Brand eines Holzanbaues eines Einfamilienhauses fest. Dieser wird durch den Besitzer als Partyraum genutzt. Die sofort alarmierte Freiwillige Feuerwehr aus Malchin kam mit 3 Fahrzeugen und 12 Kameraden zum Einsatz. Diesen gelang es das Feuer zu löschen und ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus zu verhindern. Personen wurden bei dem Brand keine verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR. Die Brandursache ist zur Zeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



