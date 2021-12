POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 24/Richtungsfahrbahn Berlin bei Einsatz des Rettungshubschraubers gesperrt

Rostock (ots) -



Auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin kurz vor der AS Zarrentin kam es am 25.12.2021 gegen 10:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 68-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW von der rechten auf die linke Fahrspur. Hierbei beachtete sie nicht den nachfolgenden Verkehr. Ein 52-jähriger deutscher Fahrzeugführer, der sich auf der Überholspur näherte, musste nach links ausweichen, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kam im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt, die 38-jährige deutsche Beifahrerin schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Sie wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik verbracht.

Es entstand Sachschaden, welcher aktuell auf etwa 82.000,00 Euro geschätzt wird. Die BAB 24 musste zeitweise aufgrund des Einsatzes des Rettungshubschraubers in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt werden.



