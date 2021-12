POL-HRO: Auseinandersetzung mit Messer

Rostock (ots) -



Am 24.12.2021 kam es gegen 13:15 Uhr in der Rostocker Südstadt zu

zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Deutschen. Im weiteren

Verlauf stach ein 21-Jähriger mehrfach mit einem Messer auf seinen

Nachbarn ein. Der 59-Jährige wurde mit schweren Verletzungen einem

Krankenhaus zugeführt und notoperiert. Der Tatverdächtige wurde

vorläufig festgenommen, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft

aber nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Durch die Kriminalpolizei wurde ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich

versuchten Totschlags eingeleitet.



