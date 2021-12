POL-HRO: Autofahrer bei Verkehrsunfall auf der B 321 bei Bandenitz schwer verletzt

Rostock (ots) -



Am späten Donnerstagabend ist ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B 321 bei Bandenitz schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen nach ist der 23-jährige Fahrer mit seinem Pkw aufgrund von Winterglätte nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Pkw und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Der deutsche Autofahrer wurde hierbei im Unfallwagen eingeklemmt, konnte jedoch durch die hinzugerufene Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde der Fahrer ins Krankenhaus gebracht. Am Unfallfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, sodass dieser abgeschleppt werden musste.

Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B 321 zeitweilig voll gesperrt werden.



