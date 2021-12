POL-NB: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 192 Nähe Neu Schloen (LK MSE)

Waren (Müritz) (ots) -



Am Donnerstag, dem 23.12.2021 befuhr gegen 16:40 Uhr ein 20-jähriger Renault-Fahrer die B 192 aus Richtung Neubrandenburg kommend in Richtung Waren. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit entsprechend der Witterungsverhältnisse (Schnee) geriet er ins Schleudern und stieß kurz vor der Ortschaft Neu Schloen mit einem im Gegenverkehr befindlichen 42-jährigen PKW VW Passat-Fahrer zusammen. Dabei wurde der Fahrer des Renault sowie seine 18-jährige Beifahrerin leichtverletzt, der Fahrer des VW Passat und seine 49-jährige Beifahrerin schwerverletzt. Alle Verletzen wurden mit Rettungswagen ins Klinikum nach Waren (Müritz) verbracht. An den beteiligten PKW entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 2000,- EUR. Sie waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu kurzzeitigen Vollsperrung der B 192. Zur Unterstützung war die Freiwillige Feuerwehr aus Plasten mit zwei Wagen mit im Einsatz.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell