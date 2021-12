POL-HRO: Angespannte Verkehrsunfallsituation mit einsetzendem Schneefall

Rostock (ots) -



Mit einsetzendem Schneefall beginnend im Westen des Zuständigkeitsbereichs des Polizeipräsidiums Rostock nahm auch die Zahl der Verkehrsunfälle merklich zu. Von 15:45 Uhr bis 17:30 Uhr ereigneten sich über 35 Verkehrsunfälle. Bei fünf gab es auch leicht Verletzte.



So kam auf der L 16 bei Parchim kam ein PKW zwischen Darze und Wozinkel von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen. Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug verlassen, mussten aber zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.



In der Kritzmower Str in Klein Schwaß kam ein PKW-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegen kommenden Fahrzeug, welches anschließend nicht mehr fahrbereit war. Auch hier wurden Fahrzeuginsassen leicht verletzt.



Ein schwererer Unfall ereignete sich gegen 16:00 Uhr zwischen Utech und Thandorf, nahe der Landesgrenze zu Schleswig-Hostein. Hier kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Er musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und kam anschließend mit Kopfverletzung ins Krankenhaus.



Ansonsten blieb es bislang bei eher geringerem Sachschaden. Die Unfallursachen stehen überwiegend mit der nicht ausreichenden Beachtung der Straßen- und Witterungsverhältnisse im Zusammenhang.



Aufgrund der nunmehr herrschenden Verkehrsbedingungen ist eine defensive, vorausschauende Fahrweise angezeigt. Der Sicherheitsabstand sollte erhöht werden, um im Falle des Falles rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Abruptes Bremsen sollte vermieden werden. Das hält nicht nur einen selbst in der Spur, sondern bringt auch den Hintermann nicht in Nöte.



Gert Frahm

Einsatzleistelle

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell