POL-SN: Verkehrsgefährdung durch Zeugenhinweis beendet

In Mühlen Eichsen wurde ein Zeuge aufgrund der Fahrweise auf einen weißen VW Polo aufmerksam. Auf dem Weg nach Schwerin fuhr das Fahrzeug mehrmals über die Mittellinie, in einem konkreten Fall musste ein Fahrzeug im Gegenverkehr stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Zeuge informierte daraufhin sofort die Polizei und folgte dem auffällig fahrenden Fahrer weiter. Die Ortschaft Pingelshagen durchfuhr der VW Polo mit überhöhter Geschwindigkeit. In Schwerin wurde das Fahrzeug von Polizeibeamten gestoppt und der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Kontrolle ergab, dass der 55-Jährige Schweriner mit 0,7 Promille alkoholisiert war. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.



Der Fahrzeugführer, der einen Zusammenstoß mit dem weißen VW Polo durch ein Abbremsen verhindern konnte, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 0385/5180-2224 und -1560 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Gegen den 55-jährigen Fahrzeugführer wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.



