POL-ANK: Polizeieinsatz aufgrund einer Versammlung in Wolgast

Die Polizeiinspektion Anklam führte gestern (22.12.2021) in Wolgast einen Polizeieinsatz mit ca. 130 Einsatzkräften durch. Anlass war eine Versammlung, die beim Landkreis Vorpommern-Greifswald angemeldet wurde und sich gegen die aktuelle Corona-Politik und die damit verbundenen Maßnahmen richtete. In der Zeit von 20:00 bis circa 21:00 Uhr kam es daher entlang der B 111 sowie im Stadtgebiet zu Verkehrseinschränkungen und temporären Sperrungen.



Der Aufzug unter dem Motto "unverhältnismäßige Corona-Maßnahmen beenden" startete gegen 19:30 Uhr im Bereich B 111 / Am Kai verlief über diverse Straßen im Süden von Wolgast bis zum Parkplatz der Stadtbibliothek. Nach einer dortigen Zwischenkundgebung setzte sich der Aufzug wieder in Bewegung und führte über die B 111 zurück zur Freifläche im Bereich B 111 / Am Kai, wo die Versammlung gegen 21:00 Uhr für beendet erklärt wurde. Am Aufzug nahmen ca. 1.900 Personen teil.



Mehrere Personen der Versammlung hielten sich nicht an die Auflage zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Die Polizei nahm daraufhin Kontakt zur Versammlungsleitung auf, welche anschließend auf die Einhaltung der Maskenpflicht hinwies. Die Versammlungsteilnehmer wurden zusätzlich aktiv von den Einsatzkräften angesprochen und zum Tragen einer Maske aufgefordert.



