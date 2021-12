POL-GÜ: Verkehrsunfallflucht in Teterow

Teterow (ots) -



Am Mittwochnachmittag, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Güstrower Straße vor der Grottekurve zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht.



Ein ca. 40- bis 45jähriger Fahrer eines schwarzen Mercedes drängelte und hupte nach Angaben der Zeugen bereits an der Ampel aus Richtung Güstrow kommend, da das vor ihm fahrende Fahrzeug offenbar nicht zügig genug anfuhr. Auf Höhe der Fußgängerampel vor der Rostocker Straße überholte er den vor ihm fahrenden PKW Seat im Überholverbot, gefährdete dabei den Gegenverkehr, scherte unmittelbar vor dem Seat ein, und bremste bis zum Stillstand ab. Die 20jährige Fahrerin des Seat konnte darauf nicht mehr reagieren und fuhr auf den Mercedes auf. Der Fahrer des Mercedes stieg anschließend aus und beleidigte die Seat-Fahrerin. Anschließend stieg er wieder in sein Fahrzeug und verließ die Unfallstelle.



Die Polizei Teterow hat Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Beleidigung aufgenommen. Am Seat entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.



Olaf Gärtner

Polizeihauptkommissar

Polizeirevier Teterow



