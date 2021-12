POL-NB: Verdacht Vergewaltigung - Haftbefehl gegen Tatverdächtigen erlassen

Wolgast (ots) -



Das Amtsgericht Greifswald hat heute gegen 13:00 Uhr auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stralsund einen Haftbefehl für den 34-jährigen iranischen Verdächtigen wegen des dringenden Tatverdachts der Vergewaltigung erlassen. Er wurde im Anschluss in die JVA Stralsund eingeliefert. Die Ermittlungen erfolgen weiter im Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Anklam.



Hier die ersten beiden Mitteilungen zu dem Fall:



Montag, 20.12.2021:



In der Nacht zum Sonntag kam es in Wolgast vermutlich zu einer Vergewaltigung.



Eine 18-jährige Deutsche ging am 18.12.21, gegen 23:00 Uhr, zu Fuß entlang der Chausseestraße/ B111. Gegenüber des Famila-Marktes traf sie auf einen ihr unbekannten Mann, der sie in ausländischer Sprache ansprach.



Plötzlich habe der unbekannte Tatverdächtige sie in ein nahegelegenes Gebüsch gezerrt, wo es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein soll. Der Mann floh anschließend.



Die Geschädigte konnte herannahende Zeugen auf sich aufmerksam machen, die sich um die junge Frau kümmerten. Die 18-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.



In einer ersten kurzen Befragung konnte die Geschädigte den unbekannten Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: etwa 30 bis 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, dunkler Hauttyp, schwarze hochgestylte Haare, dunklen 3-Tage-Bart, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Jeans, sprach in einer ausländischen Sprache.



Die Polizei fahndete unmittelbar nach dem Unbekannten und brachte sofort einen Fährtensuchhund, spezielle Ermittler und Kriminaltechniker zum Einsatz. Bisher verlief die Fahndung erfolglos.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



Dienstag, 21.12.2021:



In der Nacht zum Sonntag kam es nach bisherigen Erkenntnissen in Wolgast zu einer Vergewaltigung. Wir berichteten in der Pressemitteilung vom 20.12.21 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5103926



Den Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Anklam ist es nun gelungen, einen dringend tatverdächtigen Mann zu ermitteln. Der 34-jährige iranische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen.



Momentan laufen noch weitere Prüfungshandlungen, Spurenauswertungen und Zeugenvernehmungen.



Derzeit gehen wir davon aus, dass die Staatsanwaltschaft Stralsund, nach Verdichtung der Beweislage, am morgigen Tag den Haftantrag stellt und eine Haftrichtervorführung erfolgen wird.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell