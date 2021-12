POL-LWL: LKW-Anhänger auf der BAB 24 in Brand geraten (Erstmeldung)

Bandenitz/Stolpe (ots) -



Wegen eines brennenden LKW kommt es derzeit auf der BAB 24 zwischen Bandenitz und Wöbbelin zu einem Löscheinsatz der Feuerwehr. Gegen 08:30 Uhr war ein mit Papier beladener LKW aus noch unbekannter Ursache plötzlich in Brand geraten. Dem Fahrer gelang es noch rechtzeitig, den brennenden Auflieger vom Zugfahrzeug abzukoppeln. Der Fahrer blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Derzeit ist die BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt. Wegen der Rauchentwicklung kann es in Fahrrichtung Hamburg zu Sichtbehinderungen kommen. Fahrzeugführer sollten diesen Bereich entsprechend vorsichtig passieren.



