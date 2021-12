POL-NB: Vorläufige Festnahme nach Verdacht der Vergewaltigung in Wolgast

Wolgast (ots) -



In der Nacht zum Sonntag kam es nach bisherigen Erkenntnissen in Wolgast zu einer Vergewaltigung. Wir berichteten in der Pressemitteilung vom 20.12.21 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5103926



Den Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Anklam ist es nun gelungen, einen dringend tatverdächtigen Mann zu ermitteln. Der 34-jährige iranische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen.



Momentan laufen noch weitere Prüfungshandlungen, Spurenauswertungen und Zeugenvernehmungen.



Derzeit gehen wir davon aus, dass die Staatsanwaltschaft Stralsund, nach Verdichtung der Beweislage, am morgigen Tag den Haftantrag stellt und eine Haftrichtervorführung erfolgen wird.



