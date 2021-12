POL-NB: Diebesgut sichergestellt - Eigentümer/-in gesucht

Details anzeigen Werkzeugkoffer samt Inhalt Werkzeugkoffer samt Inhalt

Neubrandenburg (ots) -



Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Personen, die Geschädigte von Einbrüchen oder Diebstählen geworden sind.



Beamte des Hauptzollamtes Stralsund fanden die auf den Fotos abgebildeten Gegenstände im Rahmen einer Durchsuchung in einer Neubrandenburger Wohnung im August 2021. Die Gegenstände, darunter Schmuck und Werkzeuge waren im Besitz eines 30-Jährigen Deutschen und wurden in der weiteren Folge durch Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg sichergestellt. Da hier der Verdacht von Diebstahlshandlungen vorliegt, jedoch keine Tatort oder Eigentümer der Gegenstände bekannt sind, bittet das Kriminalkommissariat Neubrandenburg nunmehr die Bevölkerung um Mithilfe.

Es werden Geschädigte von Einbrüchen oder Diebstählen gesucht, die die auf den Fotos abgebildeten Schmuckstücke und Werkzeuge wiedererkennen oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können. Es wird gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder in der Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell