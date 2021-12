POL-HWI: Minibagger gestohlen

Selmsdorf (ots) -



Am gestrigen frühen Abend wurde die Polizei Grevesmühlen über einen gestohlenen Minibagger informiert.



Offenbar entwendeten unbekannte Täter den orangenfarbenen Minibagger der Marke Kubota im Zeitraum 18.12.2012 bis 20.12.2021 (09:00 Uhr bis 17:00 Uhr). Dieser war in einem Wildgehege, welches in unmittelbarer Nähe einer Tankstelle an der B 104 in Selmsdorf liegt, abgestellt. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.



Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl des Minibaggers geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 zu melden.



