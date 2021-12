POL-HRO: Rostocker Kriminalpolizei sucht wichtige Zeugen

Rostock (ots) -



Am 09.12.2021 hat im Rostocker Stadtteil Groß Klein ein 24-Jähriger eine Rauchfackel entzündet und in den Eingang eines Supermarktes geworfen. Die Rostocker Kriminalpolizei sucht nun wichtige Zeugen, die unmittelbar in den Sachverhalt involviert waren, bei Eintreffen der Polizei sich aber nicht mehr in der Nähe aufgehalten haben.



Gegen 08.30 Uhr betrat der 34-jährige Rostocker gemeinsam mit einem weiteren Tatverdächtigen der Einkaufsmarkt im Schiffbauerring 70. Da er keine Mund-Nasen-Schutzbedeckung trug, wurde er von dem Leiter des Marktes angesprochen und aufgefordert, sich an die geltenden Hygienevorschriften zu halten. Dem kam er nicht nach und bedrohte das Personal, bevor der Deutsche den Laden verließ. Am Nachmittag kehrte er zurück und warf die gezündete Rauchfackel in den Einkaufsmarkt. Dadurch breitete sich gelber Rauch im Markt aus. Mitarbeiter folgten dem 34-Jährigen und es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Folge der Tatverdächtige auf den Marktleiter und einen Mitarbeiter einschlug. Der 31-jährige Begleiter des Tatverdächtigen kam hinzu und wollte ihm zu Seite stehen. Beide Männer verließen zunächst den Tatort, kehrten aber kurze Zeit später zurück. Der 34-Jährige zündete dabei erneut eine Rauchfackel und warf diese in Richtung Eingang. Die inzwischen eingetroffenen Beamten konnten die Fackel löschen und einen der Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.



Ermittlungen ergaben, dass zwei weitere Zeugen versucht haben, in das Geschehen einzugreifen und den Mitarbeitern des Einkaufmarktes zu Hilfe kamen. Ein bislang unbekannter älterer Herr, bekleidet mit einer blauen Jacke, soll dabei einen Schlag gegen den Kopf bekommen haben. Er konnte dem Tatverdächtigen noch ausweichen und verlor dabei seine Kopfbedeckung. Ein weiterer bislang noch unbekannter Kunde versuchte, mit einem Einkaufswagen den Tatverdächtigen in die Flucht zu schlagen. Beide Zeugen waren bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.



Die Rostocker Kriminalpolizei bittet die beiden Männer, sich als Zeugen bei der Polizei zu melden. Auch Kunden des Einkaufmarktes, die gegebenenfalls gesundheitliche Beeinträchtigungen durch den Rauch der gezündeten Fackel davongetragen haben, können sich bei der Polizei melden.



Hinweise in diesem Fall nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616 entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell