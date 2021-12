POL-LWL: Rechte Fahrspur nach LKW-Unfall auf der BAB 24 gesperrt

Parchim / Stolpe (ots) -



Auf der BAB 24 bei Parchim ist am Dienstagvormittag ein mit Lebensmitteln beladener LKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gefahren. Dabei verletzte sich der 47-jährige Fahrer leicht. Der aus Tschechien stammende Mann erlitt einen Schock und musste kurzeitig im Krankenhaus behandelt werden. Die Bergung des LKW- Gespanns dauert derzeit noch an. Hierzu musste die rechte Fahrspur in Richtung Berlin gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell