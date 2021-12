POL-NB: junge Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wolgast (ots) -



Am 21.12.21 gegen 00:40 Uhr befuhr eine 19-jährige deutsche Fahrerin mit ihrem PKW VW Polo die B 111 aus Richtung Zinnowitz in Richtung Bannemin. Die Fahrbahn war auf Grund leichten Niederschlags und Temperaturen um den Gefrierpunkt überfroren und somit winterglatt.



Ausgangs einer Linkskurve kam die junge Frau auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit entsprechend der Fahrbahnverhältnisse mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab, stieß gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Ein Zeuge im Nachfolgeverkehr konnte ihr helfen, sich aus dem Auto zu befreien.



Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste zur weiteren ärztlichen Behandlung mit einem RTW ins Klinikum nach Greifswald gebracht werden.



Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt 3000,-EUR

Die B 111 war während der Unfallaufnahme und zur Bergung des Fahrzeuges halbseitig gesperrt.



