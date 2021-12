POL-SN: Versammlungslage in der Landeshauptstadt Schwerin

Schwerin (ots) -



In den Abendstunden des 20.12.2021 fand in Schwerin eine Versammlung statt. Insgesamt nahmen an der Versammlung ca. 2500 Personen teil. Die Polizei sicherte den Aufzug vom Südufer Pfaffenteich über die Arsenalstraße, Franz-Mehring-Str., Platz der Freiheit, Lübecker Str., Robert-Beltz-Str., Obotritenring, Bürgermeister-Bade-Platz, Wismarsche Str. ab.



Eine Vertreterin der Versammlungsbehörde war vor Ort. Die verfügten Auflagen wurden von den Teilnehmenden eingehalten.



Die Versammlung verlief störungsfrei.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell