POL-LWL: PKW pralle nach Überholmanöver gegen Baum

Zwei Autoinsassen sind am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 195 nahe Gallin verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich der Vorfall in Zusammenhang mit einem Überholmanöver ereignet haben. So soll der PKW-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache beim Überholen des LKW plötzlich die Kontrolle über sein Auto verloren haben. In weiterer Folge prallte der PKW, der an dem LKW gerade vorbeigefahren war, gegen einen Straßenbaum am rechten Fahrbahnrand. Der LKW-Fahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, worauf das Lastauto mit dem PKW kollidierte. Bei dem Unfall erlitt der 37-jährige deutsche PKW-Fahrer schwere Verletzungen. Sein Beifahrer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden. Die B 191 musste im Zuge der Unfallaufnahme zeitweilig voll gesperrt werden. Der 37-jährige Autofahrer kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell