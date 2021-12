POL-LWL: Fahrer von Unfallauto hatte keine Fahrerlaubnis

Grabow/Stolpe (ots) -



Auf der BAB 14 bei Grabow ist am Montagnachmittag ein Kleintransporter nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und anschließend auf die Seite gekippt. Dabei blieben der 34-jährige syrische Fahrer und sein 51-jähriger deutscher Beifahrer unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Kleintransporter aufgrund eines plötzlichen Reifenschadens außer Kontrolle geraten sein. Er musste anschließend geborgen werden. Dabei wurde die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Brandenburg zeitweilig gesperrt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Gesamtschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf über 30.000 Euro belaufen. Bei der Überprüfung des Fahrers wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizei erstattete Anzeige



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell