POL-NB: Diebe stehlen grünes Amphibienfahrzeug samt Hänger

Im Bereich Jarmen (Klein Toitin) ist wahrscheinlich zwischen Samstagnachmittag und heute Vormittag vom Gelände eines Landwirtschaftsbetriebs ein silberfarbener Toyota mit Kennzeichen VG-T663 samt Anhänger (Kennzeichen VG-M110) gestohlen worden. Das Besondere dabei: Auf dem Anhänger befand sich zusätzlich ein grünes Amphibienfahrzeug mit acht Rädern. Der Stehlschaden beträgt nach aktuellem Stand etwa 35.000 Euro.



Die Kripo Anklam ermittelt.



Wer verdächtige Beobachtungen am Tatort im mutmaßlichen Tatzeitraum gemacht hat oder das beschriebene Fahrzeug (Auto, Anhänger mit Amphibienfahrzeug) in der Region im Tatzeitraum noch fahrend gesehen hat, wendet sich bitte an die Einsatzleitstelle der Polizei unter 0395 / 55822224 oder an jede andere Polizeidienststelle.



