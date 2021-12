POL-HWI: Baumaterial von Baustelle entwendet

Mallentin (ots) -



Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Täter Holz/Baumaterial von einer Baustelle zwischen Mallentin und Alt Greschendorf. Zudem brachen die Unbekannten zwei Baucontainer auf dem Baustellengelände auf.



Offenbar unter Zuhilfenahme eines auf dem Baustellengelände abgestellten Radladers entwendeten der oder die Unbekannten in Nacht vom 18. auf den 19. Dezember 2021 gelagerte Holzlatten sowie KG-Rohre im Gesamtwert von circa 12.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort Spuren gesichert.



Zeugen, die diesbezüglich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 zu melden.



