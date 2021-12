POL-HWI: Unbekannte brechen in Geschäft für Landtechnik ein

Gägelow (ots) -



Am vergangenen Freitagabend, gegen 20:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu den Räumen einer Firma für Landtechnik in der Klützer Straße in Gägelow.



So drangen der oder die Unbekannten in den Verkaufsraum ein, durchsuchten diesen und entwendeten mehrere Kettensägen und weitere hochwertige Arbeitsgeräte. Der entstandene Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Mehrere Beamte des Polizeihauptreviers Wismar sowie der Kriminalpolizei und ein Fährtensuchhund waren vor Ort im Einsatz.

Die Beamten sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf.



Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsgeschehen geben können oder ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 zu melden.



