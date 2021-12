POL-HST: Verdacht einer Trunkenheitsfahrt endet hinter Gittern

Bergen auf Rügen (ots) -



Gestern Abend (19.12.2021) wurde der Polizei in Bergen, gegen 17:30 Uhr, ein Radfahrer auf der Bundesstraße 196 gemeldet, welcher auffällig schwanken soll.



Polizeibeamte vom Polizeihauptrevier Bergen konnten einen 28-jährigen Rumänen, welcher sein Fahrrad schob, auf dem Radweg zwischen Karow und dem Abzweig Buschvitz feststellen. Der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt bestätigte sich nicht. Bei der Kontrolle der Personalien stellte sich jedoch heraus, dass gegen den 28-Jährigen ein Haftbefehl vorlag.



Da der Mann die geforderte Geldsumme nicht aufbringen konnte, wurde er von den Polizisten in die Justizvollzugsanstalt nach Stralsund gefahren, um seine knapp zweimonatige Ersatzfreiheitsstrafe anzutreten.



