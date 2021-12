POL-NB: Motorradfahrer flüchtet mit einem gestohlenen Motorrad vor der Polizei

Neubrandenburg (ots) -



Am Sonntag, den 19.11.2021, gegen 22:00 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg einen Motorradfahrer auf dem Gelände der Shell-Tankstelle in der Sponholzer Straße in 17034 Neubrandenburg einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Als der Fahrzeugführer des Motorrades den Funkstreifenwagen erblickte, flüchtete dieser mit dem Krad hinter das Tankstellengebäude. In der weiteren Folge befuhr er einen Gehweg, der vom Tankstellengelände aus zum Garagenkomplex und dem angrenzenden Spielplatz der Warliner Straße führt. Umgehend wurden weitere Funkstreifenwagen in Richtung entsandt, um den flüchtigen Motorradfahrer zu stellen. Im Garagenkomplex der Warliner Straße stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Gesuchte unter Zurücklassung des Motorrades gestürzt war und sich anschließend fußläufig in unbekannte Richtung entfernt hatte.

Im weiteren Verlauf wurde das angebrachte Kennzeichen sowie die Identifikationsnummern des Motorrads kontrolliert. Die Überprüfung der Nummern ergab, dass das Motorrad in der Vergangenheit im Bereich Demmin entwendet wurde und zur Fahndung ausgeschrieben war. Zudem wurde das angebrachte amtliche Kennzeichen am gestohlenen Motorrad nicht für dieses ausgegeben worden.



Der flüchtige Motorradfahrer konnte durch die eingesetzten Beamten im Rahmen einer Tatortnahbereichsfahndung nicht mehr festgestellt werden. Allerdings flüchtete der Motorradfahrer ohne Schutzhelm vom Tankstellengelände, sodass anhand der gewonnenen Personenbeschreibung ein polizeibekannter 29-jähriger Deutscher als Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. Weitere Ermittlungen ergaben zudem, dass der Tatverdächtige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.



Gegen die Person wurde eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Diebstahls eines Kraftfahrzeuges erstattet. Hinzu kommen aufgrund der vorgetäuschten Zulassung für das Motorrad eine Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung sowie Verstöße gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrsteuergesetz.



Das aufgefundene Motorrad wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Neubrandenburg geführt.



