POL-NB: Etwa 350 Personen versammeln sich in Malchin

Am Sonntag, den 19.12.2021 versammelten sich gegen 16 Uhr, wie bereits vor einer Woche, eine Vielzahl an Personen, um einem Aufruf zur Demonstration gegen die Coronapolitik zu folgen. Hierzu lag der Versammlungsbehörde des Landkreises keine Anmeldung vor.



Die Einsatzkräfte der Polizei nahmen aktiv Kontakt zu den versammelten Menschen auf. Im Gespräch gab sich eine Frau zu erkennen, welche sich als Ansprechpartnerin zur Verfügung stellte. So konnten wichtige Punkte des geplanten Verlaufs besprochen und mehrere Ordner benannt werden. Die Teilnehmer wurden von der Frau auf die Einhaltung des Abstandsgebots entsprechend der Corona Landesverordnung hingewiesen.



Der Aufzug, dem sich in der Spitze etwa 350 Personen anschlossen, zog in der Zeit von 16:15 Uhr bis 16:45 Uhr vom Marktplatz über die Wargentiner Straße, die Rudolf-Fritz-Straße und die Karl-Dressel-Straße zurück zum Marktplatz. Die Versammlung wurde gegen 16:50 Uhr offiziell für beendet erklärt.



Rückblickend war festzustellen, dass eine vorherige Absprache mit dem Landkreis wichtiger Bestandteil einer Versammlung, insbesondere eines Aufzugs ist. Die Nutzung der Straßen, welche grundsätzlich dem Kraftfahrzeugverkehr vorbehalten sind, ist nicht ohne Gefahr für die Versammlungsteilnehmer, insbesondere bei Dunkelheit. Aufgrund der Vorbereitung, der Absprachen vor Ort und dem Einsatz von 25 Polizeibeamten, konnte die Versammlung ohne Zwischenfälle durchgeführt werden.



