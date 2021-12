POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Schwerin (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 18.12.2021 kam es in Schwerin-Neumühle zu einem Verkehrsunfall mit einer getöteten Person.

Der 64-jährige deutsche Fahrer des alleinbeteiligten Unfallfahrzeugs der Marke Opel kam nach ersten Erkenntnissen nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über den Gehweg sowie einen angrenzenden Grünstreifen. Nach etwa 100 Metern kam das Fahrzeug zum Stillstand.

Durch einen Ersthelfer und die ersteintreffenden Polizeibeamten konnte der Fahrer aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei Bewusstsein. Die eingesetzte Notärztin konnte nur noch den Tod feststellen. Auf Grund der ungeklärten Unfallursache wurde ein Verkehrsunfallsachverständiger der DEKRA hinzugezogen.



Nach ersten Erkenntnissen ist ein medizinisches Problem als

Unfallursache nicht auszuschließen. Die polizeilichen Ermittlungen

dauern derzeit an.



Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.800 Euro.



