POL-NB: Diebstahl eines Quads vom Privatgrundstück in Groß Teetzleben

Am 17.12.2021 gegen 01:00 Uhr kam es in Groß Teetzleben zum Diebstahl eines Quads.



Nach bisherigem Erkenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Privatgrundstück in der Ringstraße und entwendeten ein, unter dem Carport abgestelltes, Quad mit Demminer Kennzeichen.



Das Fahrzeug des Herstellers YAMAHA vom Typ AM01 ist aus dem Baujahr 2004, mit einem schwarz gepulverten Rahmen, einem rot lackierten Kühlergrill, einem Sportauspuff "LEO VINCO" und es besitzt Sonderräder "Racer" mit rotem Schriftzug. Zudem ist ein Frontaufkleber "VIDA LOCA"angebracht.

Als Besonderheit ist zu nennen, dass sich der Starterknopf vorne unter dem linken Schutzblech befindet und die Batterie aufgrund eines Defektes nicht funktionsfähig ist.

Der Stehlschaden beläuft sich auf ca. 8.000EUR.



Das entwendete Quad wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden von der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin aufgenommen.

Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat auffällige Beobachtungen gemacht haben, richten diese bitte an das Polizeirevier Malchin unter 03994-231-224, oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.



