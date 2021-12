POL-ANK: Zeugenaufruf: Polizei bittet um Mithilfe bei der Identifizierung eines unbekannten Toten

Details anzeigen Foto einer nahezu identischen Latzhose Foto einer nahezu identischen Latzhose

Greifswald (ots) -



Die Kriminalpolizei Greifswald bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung eines unbekannten Toten, der am 13.09.2021 in einem Schilfgürtel im Naturschutzgebiet nahe des Ortes Wampen entdeckt wurde.



Es handelt sich hierbei um einen männlichen Leichnam. Die Person war 1,62 m groß und wies bei der Auffindung ein Körpergewicht von 51,5 kg auf. Der Unbekannte war mit einer grünen Latzhose der Marke "Bücking dreinaht" (Größe 44) mit einem vermutlich hellbraunen Ledergürtel, einer dunkelblauen Badehose und einem vermutlich schwarzen T-Shirt der Marke "Adidas" (großflächiges Logo auf der Vorderseite) bekleidet. Fotos einer nahezu identischen Latzhose sowie eines nahezu identischen T-Shirts sind im Anhang dieser Pressemitteilung zu finden.



Polizeikräfte konnten in unmittelbarer Nähe des Leichnams eine braun-beige Decke, ein Paar schwarze Schuhe, ein rostiges Cuttermesser und Teile eines Fahrradschlauches sicherstellen.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun im Rahmen eines Todesermittlungsverfahrens zur Identität des unbekannten Mannes. In diesem Zusammenhang wurde der Verstorbene für eine gerichtsärztliche Leichenschau an die Rechtsmedizin Greifswald überstellt. Im Ergebnis der Untersuchung ist die Identität des Mannes weiterhin unbekannt. Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Straftat vor.



Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung des unbekannten Toten. Wer kann Angaben zu einer Person machen, auf die die Beschreibung passt? Wo wird derzeit eine Person vermisst, auf die die Beschreibung passt? Hinweise nehmen die Kriminalkommissariat-Außenstelle Greifswald unter 03834 540-150, das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



