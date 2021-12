POL-HST: Ausstellungsstücke aus Dokumentationszentrum gestohlen

Prora (ots) -



In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags (17.12.21) wurde in das Dokumentationszentrum in Prora eingebrochen und mehrere Ausstellungsstücke entwendet.



Gegen 02:00 Uhr teilte ein Mitarbeiter des Museums der Polizei in Sassnitz mit, dass zwei Männer in das Gebäude eingedrungen sind. Der Mitarbeiter befand sich zu jenem Zeitpunkt im Gebäude und ertappte die Täter auf frischer Tat. Diese konnten jedoch unerkannt flüchten.



Bei der Begehung der Ausstellung konnte der Mitarbeiter zunächst den Verlust von einer einstelligen Zahl von historischen Dokumenten aus einer Vitrine feststellen. Dabei soll es sich um Exponate aus NS-Zeit gehandelt haben. Wie hoch der Schaden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.



