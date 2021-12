POL-HST: Räuberischer Diebstahl in Tribsees

Tribsees (ots) -



Am Mittwochabend (15.12.2021) kam es im Edeka-Supermarkt, im Verbindungsweg, zu einem räuberischen Diebstahl.



Nach ersten Erkenntnissen kaufte eine vierköpfige Gruppe von jungen Männern gegen 19:45 Uhr in dem Supermarkt ein. Drei von ihnen sollen vorschriftsmäßig bezahlt und den Markt anschließend verlassen haben. Ein vierter wurde offenbar von einem Mitarbeiter dabei beobachtet, wie er sich etwas einsteckte. Als er vor dem Verlassen des Geschäftes von diesem darauf angesprochen wurde, soll er ein Messer gezogen und die Mitarbeiter damit bedroht haben. Anschließend verließ er den Supermarkt mit der Ware im Wert von circa 25 Euro.



Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:

- circa 1,72 m groß,

- etwa 18 bis 20 Jahre alt,

- dünne Statur,

- schwarze Jacke

- schwarze Hose

- beiges Basecap.



Die Männer sollen alle hochdeutsch gesprochen haben und schätzungsweise im selben Alter gewesen sein. Eine Nahbereichsfahndung nach den Männern durch die Polizei blieb erfolglos.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder weitere Angaben zum Täter oder den anderen Männern machen können werden gebeten, sich an das Polizeirevier in Grimmen unter der Telefonnummer 038326/570, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Elisa-Sophie Döbel

Telefon: 03831/245-259

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell