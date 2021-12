POL-NB: Drogenermittler in Friedland fündig geworden

Friedland (ots) -



Gestern haben die Drogenfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg Durchsuchungsbeschlüsse gegen vier Personen in und um Friedland umgesetzt. Bei den Verdächtigen handelt es sich um eine 26-jährige Frau sowie drei Männer im Alter von 57, 39 und 28 Jahren, wobei der 57-Jährige als Haupttatverdächtiger gilt. Während der Maßnahmen haben sich Verdachtsmomente gegen zwei weitere Personen ergeben - zwei Männer im Alter von 43 und 33 Jahren. Alle erwähnten Verdächtigen sind Deutsche.



Bei den Durchsuchungen haben die Neubrandenburger Kripo-Beamten mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei sowie drei Hundeführern über ein Kilo Marihuana, etwa 700 Gramm Haschisch und verkaufsfertig verpackte Amphetamine sichergestellt. Darüber hinaus wurden 45.000 Euro Bargeld festgestellt, dessen Herkunft noch geprüft werden muss. Auch Speichermedien, ein waffenähnlicher Gegenstand und eine Ausrüstung zum Aufbau einer Großplantage wurden sichergestellt.



Alle sechs Verdächtigen sind einschlägig polizeilich bekannt. Haftbefehle wurden nicht beantragt.



Gegen die Beschuldigten wird nun wegen des Verdachts des Besitzes von und Handelns mit Betäubungsmitteln sowie wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz weiter ermittelt.



