140.000 Euro vom Land für neues Löschfahrzeug in Kemnitz

Für ein neues Löschfahrzeug erhält die Gemeinde Kemnitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald per Sonderbedarfszuweisung 140.000 Euro Zuschuss vom Innenministerium. Der Bescheid wurde in dieser Woche an Bürgermeister Klaus Buchheister versandt.

Die Freiwillige Feuerwehr in Kemnitz benötigt das neue Fahrzeug als Ersatz für ein 22 Jahre altes Löschfahrzeug in ihrer Flotte. Das neue „Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug“ (HLF 10) kostet insgesamt rund 428.000 Euro. Das Land übernimmt ein Drittel der Gesamtkosten.