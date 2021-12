POL-LWL: Drei Verletzte bei zwei Verkehrsunfällen am Freitagmorgen (Erstmeldung)

Crivitz/ Neustadt-Glewe (ots) -



Bei zwei Verkehrsunfällen im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind am Freitagmorgen nach ersten Erkenntnissen mindestens drei Fahrzeuginsassen verletzt worden. Auf der B 321 in Crivitz ist ein mit Schweinen beladener LKW an einer Kreuzung mit einem PKW zusammengeprallt. Dabei wurde der Autofahrer schwer verletzt. Die B 321 im Bereich der Weinbergstraße ist derzeit voll gesperrt.



Auf der B 191 zwischen Neustadt-Glewe und Brenz stieß an einer Einmündung ein PKW mit einem LKW zusammen. Beide Autoinsassen wurden dabei verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die B 191 ist derzeit an der Unfallstelle voll gesperrt.



Weitere Details folgen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell